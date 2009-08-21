Уряд відмінив постанову щодо Євро-2012 й ухвалив нову

Кабінет міністрів України на своєму позачерговому засіданні ухвалив постанову «Про уточнення завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради повідомив перший заступник голови парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Згідно з постановою, Міністерство економіки разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади мають переглянути завдання і заходи з підготовки до Євро-2012 та подати уряду свої пропозиції для розгляду на засіданні 26 серпня.

Цією ж постановою Кабмін визнав такою, що втратила чинність, свою постанову від 22 липня 2009 року №793.