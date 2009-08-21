Литвин вручив відзнаки Верховної Ради
З нагоди Дня незалежності
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вручив відзнаки парламенту представникам депутатського, суддівського корпусу та прокуратури, різних сфер народного господарства, журналістам, податківцям, освітянам, науковцям, медикам, митцям.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відзнаки вручено «за заслуги перед українським народом у сприянні становленню незалежності держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України».
Привітавши нагороджуваних, голова Верховної Ради зазначив, що Україна стала державою, «живе і буде державою». При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що представники влади мають зрозуміти свою спільну відповідальність за розвиток держави, а відтак вчиняти відповідальні дії.
Голова Верховної Ради України високо оцінив внесок нагороджуваних у становлення Української держави. «У кожного з вас особливі заслуги перед Українським народом», - сказав він.