Попов: Президент не змириться із сьогоднішнім рішенням ВР

Заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ прогнозує, що Конституційний Суд України визнає неконституційними низку положень закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України», і це призведе до того, що в ході виборчої кампанії закон будуть змінювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПОПОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи подолання парламентом президентського вето на зміни до закону про вибори глави держави.

Він нагадав, що у Президента є можливість звернутися до КС, але після того як цей документ набуде чинності.

«Навряд чи Президент захоче підписувати цей недосконалий закон і таким чином поділяти політичну відповідальність за наслідки введення цього закону. Тому, скоріш за все, він не буде підписувати цей закон», - додав І.ПОПОВ.

Він повідомив, що у поданні Президента до КС будуть оскаржуватися також процедурні моменти ухвалення рішення про подолання вето.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада України подолала вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України».