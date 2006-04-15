Ющенко: «Переговорний процес іде своєю дорогою”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що переговорний процес щодо створення Коаліції демократичних сил проходить нормально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в селі Моринці Звенигородського району Черкаської області, де перебуває з робочою поїздкою:

За словами В.ЮЩЕНКА, найефективніший варіант його допомоги зі створення коаліції - це ведення діалогу з кожною стороною-учасницею переговорного процесу, а також збереження етапності ведення переговорів.

Президент також зауважив, що є низка почергових кроків, які треба пройти, перш ніж створювати коаліцію. Він нагадав, що спочатку треба підписати протокол про намір створити коаліцію. Цей етап, за його словами, уже пройдено. Потім треба напрацювати політичну угоду, до підписання якої визначити питання, які є дискусійними для учасників коаліції. Наприклад, питання приватизації землі, вступу до СОТ, ЄЕП і ЄС. Усього, за його словами, є 15-20 питань, які треба відпрацювати. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що тільки після цього можна підписувати угоду про створення коаліції.

«Переговорний процес іде своєю дорогою, нормальною дорогою», - сказав він.

При цьому глава держави зазначив, що 6-й пункт підписаного у четвер Протоколу щодо процедури формування Коаліції демократичних сил стосується принципів кадрового формування уряду. Але, наголосив Президент, спочатку треба відпрацювати програмні питання створення коаліції, а лише потім вирішувати кадрові проблеми.

«Нічого небезпечного у цьому процесі немає», - резюмував В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України підписали Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил.

Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій.

Останній, 6-й, пункт протоколу говорить, що угода про коаліцію "готується на основі принципів, закладених в проект меморандуму про коаліцію демократичних сил". Меморандум передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила, яка набирає найбільшу кількість голосів.

14 квітня голова ради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що президія ради партії «Народний Союз Наша Україна» виступила за виключення шостого пункту Протоколу. Водночас представники політичних партій, що входять до блоку “Наша Україна”, мають до вівторка, 18 квітня, винести рішення своїх керівних органів щодо внесених змін до Протоколу про порядок формування Коаліції демократичних сил.