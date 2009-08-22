Ющенко їде до Гетьманської столиці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відвідає Батурин (Чернігівська область) – історичне містечко, де розташовані пам`ятки козацької доби історії України, об`єднані у державний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». XVII-XVIII ст. Батурин був фактично столицею козацтва та резиденцією п`ятьох козацьких гетьманів.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативи В.ЮЩЕНКА у Батурині відбудовано палац останнього українського гетьмана Кирила Розумовського.

Завтра, 23 серпня о 9.00, у День Державного прапора України, на площі Конституції поблизу Маріїнського палацу відбудеться урочиста церемонія підняття Державного прапора України за участю глави держави.

Захід транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, «5 канал», НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

У цей же час церемонія підняття Державного прапора відбуватиметься в усіх регіонах нашої країни.

У рамках церемонії на площі Конституції В.ЮЩЕНКО вручить паспорти громадян України молодим людям з усіх регіонів держави, яким виповнилося 16 років. За традицією, започаткованою В.ЮЩЕНКОМ, молоді громадяни отримають також державні прапори України.

Також глава держави спільно з представниками української влади та громадськості покладе квіти до пам`ятників Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, Тарасу Шевченку, першому президенту Михайлу Грушевському.

Цього ж дня, об 11.00, за участю Президента у культурно-мистецькому і музейному центрі «Мистецький арсенал» відбудеться відкриття виставки «De profundis».

Захід транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, «5 канал», НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

О 19.00 у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться урочистий прийом за участю керівників держави, представників громадськості, дипломатів та інших поважних гостей з усіх регіонів України та з-за кордону.

Офіційні заходи у День Незалежності України, 24 серпня, розпочнуться у Софійському соборі молитвою за Україну та Український народ. До Собору запрошено керівників держави, чільників українських церков та релігійних організацій, представників громадськості. Молитва розпочнеться о 8.30. Її транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, «5 канал», НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

О 10.00 на Хрещатику відбудеться парад Збройних сил України. Під час цього заходу заплановано, що Президент виступить зі зверненням до українського народу.

Урочистості з Хрещатика транслюватимуть у прямому ефірі НТКУ, «5 канал», НРКУ та Всесвітня служба «УТР».