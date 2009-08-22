На параді літаки пілотуватимуть «Українські соколи»

У параді військ на День Незалежності візьмуть участь найкращі військові льотчики, які увійшли до відновленої пілотажної групи «Українські соколи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО під час зустрічі з учасниками параду, яка відбулася учора в Києві.

«Військові льотчики, які увійшли до цієї відновленої пілотажної групи, на даному етапі починають свою діяльність у рамках програми бойової підготовки для Повітряних сил Збройних сил України», - сказав В.ІВАЩЕНКО.

Він зауважив, що в рамках відзначення Дня Незалежності цього року планову підготовку екіпажів пілотажної групи спрямували на відпрацювання елементів, які необхідні для демонстрації на параді військ.

В.ІВАЩЕНКО також зазначив, що на даному етапі процес повноцінного відновлення пілотажної групи «Українські соколи» ще триває.

«Це є не простий штатний підрозділ, а група із особливим статусом, завданнями і програмою підготовки. Поки робота щодо відновлення «Українських соколів» є на початковому етапі», - повідомив в.о. міністра оборони.

Говорячи про доцільність проведення параді військ на День незалежності України 24 серпня, В.ІВАЩЕНКО, як кадровий офіцер, що прослужив у Збройних силах 30 років, сказав: «Армія у мирний час підтримується у тонусі військовими навчаннями і парадами».

Водночас, він висловив думку, що лише один парад не може виступати найголовнішим заохочувальним фактором для приваблення до лав української армії представників молодого покоління захисників Вітчизни.

«Один парад – ні. Найбільш важливою є можливість повсякденно займатися повноцінною, всебічно забезпеченою і цікавою бойовою підготовкою», - сказав В.ІВАЩЕНКО про пріоритети діяльності Збройних сил України.

*** Пілотажна група «Українські соколи» була створена у 1995 році і виконувала вищий пілотаж на літках МіГ-29.

У 2002 році діяльність групи було припинено через відсутність фінансування.