Ющенко назвав ще десятьох Героїв України

З нагоди Дня Незалежності Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання «Герой України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на церемонії відкриття гетьманського палацу Кирила Розумовського у Батурині.

Зокрема, звання «Герой України» присвоєно генеральному директору Національного виробничо-аграрного об’єднання «Массандра» Миколі БОЙКУ, голові спостережної ради товариства агрокомплексу «Зелена долина» Станіславу ВОЙТОВИЧУ, генеральному авіаконструктору АНТК ім. Антонова Дмитру КІВІ, головному лікарю Херсонської обласної клінічної лікарні Людмилі ЛЯТЕЦЬКІЙ, вчителю української мови та літератури Полтавського міського ліцею №1 Тетяні БАЛАГУРІ, ректору Національного університету «Острозька академія» Ігорю ПАСІЧНИКУ, голові асоціації «Нива Переяславщини» Олександру МОСТІПАНУ, генеральному директору Національної бібліотеки для дітей Анастасії КОБЗАРЕНКО, художньому керівнику Національної академічної капели «Думка» Євгену САВЧУКУ, президенту ХК «Київміськбуд» Петру ШЕЛЮКУ.

Перед врученням нагород В.ЮЩЕНКО дав високу оцінку діяльності цим людям.

«Ви є справжньою гордістю України і Україна пишається вами», - сказав Президент.

Також були вручені інші високі державні нагороди з нагоди Дня Незалежності.