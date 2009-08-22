Ющенко запровадив в Україні ще одне професійне свято

18:03, 22 серпня 2009
Політика
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Указ - на сайті Президента

В Україні запроваджується ще одне професійне свято - День майстрів народного мистецтва, яке відзначатиметься щорічно у третю неділю травня.

Це передбачає Указ Президента України, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

“Враховуючи вагомий внесок майстрів народного мистецтва у збереження, розвиток, відродження традицій народного мистецтва і художніх промислів в Україні як важливої складової духовної культури Українського народу, на підтримку ініціативи громадськості постановляю: встановити в Україні професійне свято - День майстрів народного мистецтва», - зазначається в документі.

 

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