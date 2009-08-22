Кравчук незадоволений, що еліта «лягає під Росію»

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що не потрібно дозволяти президенту іншої країни втручатись у справи України. Про це він заявив у неділю під час брифінгу в Вінниці, коментуючи ситуацію та заяви українських політиків стосовно звернення Президента Росії Дмитра МЕДВЄДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінкою Л.КРАВЧУКА, В.ЮЩЕНКО дав добру відповідь на заяву Д.МЕДВЄДЄВА.

«Якщо поганий Президент, то ми маємо зібратись і сказати: «Президента треба замінити», але не дозволяти президентові іншої країни втручатись у наші справи і говорити, що нам за столом робити», - сказав Л.КРАВЧУК.

«Деякі політики через годину побігли падати на коліна і «лягають під Росію», як казали в п’єсі, пані лягли і вас ждуть. Чого люди так собі дозволяють? Це ж еліта!», - зауважив екс-президент.

Він розкритикував поведінку деяких політиків від Партії регіонів у стосунках між Росією та Україною. «Візьмемо Партію регіонів - і я з ними погоджусь стосовно критики влади, але чого ви Д.МЕДВЕДЄВА підтримуєте, а потім біжите до В.ЮЩЕНКА з ним налагоджувати стосунки, для чого? Щоб подолати ТИМОШЕНКО? Яка ж тут принциповість? Свого ми не поважаємо і вважаємо, що він не такий», - зазначив Л.КРАВЧУК.

Перший Президент України порадив: «Щоб нам жити відкрито, чесно і перед людьми і перед собою, треба на біле говорити «біле», а на чорне – «чорне».