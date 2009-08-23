Тимошенко хоче посилити команду реставраторів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне розробити заходи з посилення реставраційної справи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила під час презентації відреставрованого козацького знамена XVIII століття із зображенням національного герба «Козак з мушкетом».

«Думаю, нам потрібно прийняти постанову про посилення команди реставраторів, забезпечення їх коштами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем’єр-міністр вважає, що такі заходи мають бути розроблені за участі реставраторів.

«Ми проведемо консультації, щоб ви мали можливість реставрувати всі наші історичні реліквії, щоб не треба було вивозити на реставрацію до інших держав», - пояснила вона.