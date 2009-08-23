Яценюк: держава не може існувати без сильної армії
Про це лідер "Фронту змін" сказав танкістам
Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що держава не може існувати без сильної армії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК сказав під час відвідування Першої окремої гвардійської танкової бригади у смт Гончарівське Чернігівської області.
Він взяв участь в урочистому мітингу з нагоди Дня Державного прапора України.
А.ЯЦЕНЮК привітав офіцерів, сержантів і солдат зі святом. «Державний прапор є державним символом. Держава не може існувати без символів. У той же час держава не може існувати без вас – без сильної, боєздатної і якісної армії», – наголосив лідер «Фронту змін».
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що не може бути сумнівів у тому, що українцям потрібна сильна, боєздатна, незалежна й суверенна країна, і саме від них залежить, яка країна буде.
Для підвищення обороноздатності, за його словами, потрібно переозброєння армії та адекватні зарплати для офіцерів. «Переозброєння – це важливий елемент, який передбачає не тільки нову техніку для армії, але передбачає завантаження українського військово-промислового комплексу, тобто, відновлення статусу України як одного з ключових гравців на ринку озброєнь, а також підняття боєздатності і ефективності армії. Світ рухається вперед, і Україна не може відставати від світу», – наголосив лідер «Фронту змін».
Крім того, за словами А.ЯЦЕНЮКА, офіцерський склад повинен заробляти «нормальні гроші». «Це дасть змогу навчити солдат, передавати знання. Це дасть можливість дійсно боронити свою країну», – вважає він.
У ході відвідування танкової бригади лідер «Фронту змін» побував у навчальному корпусі, казармі, їдальні, оглянув парк бойових машин.
А.ЯЦЕНЮК подякував військовослужбовцям за щоденну готовність захищати Україну. «Хотів би побажати вам щастя, благополуччя, злагоди у ваших родинах, тому що без цього не може бути й нормальної військової служби», – сказав він.
Також А. ЯЦЕНЮК побажав їм упевненості в майбутньому, упевненості в тому, що тільки спільними зусиллями, спільною роботою ствердиться країна. «І не нам розповідатимуть, куди вступати й кого захищати. А ми самі знаємо, кого захищати – Україну», – додав лідер «Фронту змін».