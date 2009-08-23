Яценюк: держава не може існувати без сильної армії

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що держава не може існувати без сильної армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК сказав під час відвідування Першої окремої гвардійської танкової бригади у смт Гончарівське Чернігівської області.

Він взяв участь в урочистому мітингу з нагоди Дня Державного прапора України.

А.ЯЦЕНЮК привітав офіцерів, сержантів і солдат зі святом. «Державний прапор є державним символом. Держава не може існувати без символів. У той же час держава не може існувати без вас – без сильної, боєздатної і якісної армії», – наголосив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що не може бути сумнівів у тому, що українцям потрібна сильна, боєздатна, незалежна й суверенна країна, і саме від них залежить, яка країна буде.

Для підвищення обороноздатності, за його словами, потрібно переозброєння армії та адекватні зарплати для офіцерів. «Переозброєння – це важливий елемент, який передбачає не тільки нову техніку для армії, але передбачає завантаження українського військово-промислового комплексу, тобто, відновлення статусу України як одного з ключових гравців на ринку озброєнь, а також підняття боєздатності і ефективності армії. Світ рухається вперед, і Україна не може відставати від світу», – наголосив лідер «Фронту змін».

Крім того, за словами А.ЯЦЕНЮКА, офіцерський склад повинен заробляти «нормальні гроші». «Це дасть змогу навчити солдат, передавати знання. Це дасть можливість дійсно боронити свою країну», – вважає він.

У ході відвідування танкової бригади лідер «Фронту змін» побував у навчальному корпусі, казармі, їдальні, оглянув парк бойових машин.

А.ЯЦЕНЮК подякував військовослужбовцям за щоденну готовність захищати Україну. «Хотів би побажати вам щастя, благополуччя, злагоди у ваших родинах, тому що без цього не може бути й нормальної військової служби», – сказав він.

Також А. ЯЦЕНЮК побажав їм упевненості в майбутньому, упевненості в тому, що тільки спільними зусиллями, спільною роботою ствердиться країна. «І не нам розповідатимуть, куди вступати й кого захищати. А ми самі знаємо, кого захищати – Україну», – додав лідер «Фронту змін».