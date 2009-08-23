У Сумах не змогли підняти Державний прапор

Перші керівники Сумської області та міста Суми проігнорували сьогодні заходи з нагоди Дня Державного прапора України, які відбулися в обласному центрі поблизу фонтану «Садко» на перехресті вулиць Героїв Сталінграда та Харківської. Ні голова Сумської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК, ні голова обласної ради Володимир ТОКАР, ні міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ не з’явилися на урочистий мітинг з цієї нагоди. Органи влади під час урочистостей представляли їх заступники.

Як передає кореспондент УНІАН, це не єдиний інцидент, що стався на цих урочистостях, оскільки на мітингу в Сумах так і не змогли підняти найбільший Державний прапор, що є в області. Коли зазвучав Гімн України, а до флагштоку, щоб підняти прапор, підійшли заступник голови Сумської ОДА з ідеологічних питань Олег МЕДУНИЦЯ, заступник голови Сумської облради Валерій ТОЛБАТОВ і перший заступник міського голови Сум Микола ТРОФИМЕНКО, «раптово» зламався підйомний механізм. Державний прапор України чиновники та їх помічники змогли підняти лише на половину висоти флагштоку. У присутніх склалося враження, що прапор не підняли, а навпаки – приспустили. При такому положенні Державного прапора мітинг і продовжувався. Механізм флагштоку полагодили вже після того, як урочистості біля нього офіційно завершилися, після чого прапор замайорів у найвищій точці.

Сьогодні юні жителі Сумської області отримали з рук посадовців паспорти громадян України.