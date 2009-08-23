Литвин не згодний з ініціативою Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що законодавство відносно виборів президента буде змінюватися аж до завершення першого туру голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки на Житомирщину, коментуючи подолання парламентом вето на зміни до закону “Про вибори Президента України”.

“Закон буде змінюватися уточненням, латанням і доопрацюванням до завершення першого туру президентських виборів, а в другому турі вже, як Бог на душу покладе”, - сказав В.ЛИТВИН.

Говорячи про ініціативу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо скорочення виборчої кампанії до 60 днів, В.ЛИТВИН зауважив, що на даний момент це нереально, оскільки виборче законодавство доведеться змінювати докорінно.

“Я є прихильником того, щоб виборча кампанія займала якомога менше днів, але у нас вже така усталена практика, що коли ми визначимо, скажімо, 60 днів, то всі процедурні моменти, реалізація всіх процедурних механізмів буде неможливою”, - зазначив голова ВР.

В.ЛИТВИН погодився з тим, що ухвалений парламентом закон є недосконалим і зміни, звичайно, потрібно вносити.

В той же час, за його словами, зміни, які будуть вноситися, мають бути узгоджені з адміністративним кодексом, аби не виникало подвійного читання норм.