Народна самооборона проводить акцію

23 серпня о 12.00 на о. Хортиця розпочав роботу табір громадянського руху «Народна самооборона» в рамках святкування Дня незалежності України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Народної самооборони».

Відкриття табору відбулося в момент прибуття на Хортицю ініціаторів акції – представників Закарпатського відділення «Народної самооборони».

Народні депутати України Катерина ЛУК’ЯНОВА і Юрій ГРИМЧАК привітали присутніх із початком роботи табору.

«Україна – держава міцних духом людей, переможців», - сказав Ю.ГРИМЧАК, висловивши переконаність в тому, що акція «День Незалежності України на Хортиці» допоможе відродити найкращі ідеї Незалежності, здружить молодь і згуртує її навколо національних ідей, виведе самосвідомість української нації на нові висоти.

У таборі піднято прапор України і прапор громадянського руху «Народна самооборона».

Відкривав табір «Народної самооборони» Євген МІЩУК, якого за часів Помаранчевої революції іменували «Голосом Майдану». Представник сумської делегації ГР «Народна самооборона» Іван БОРШОШ виконав Гімн України.

Координатор Запорізького представництва «Народної самооборони» Еліна ПОЗДНЯКОВА зустріла хлібом-сіллю учасників велопробігу в рамках акції «День Незалежності України на Хортиці».