Ющенко: перемога нашого народу підірвала тоталітарну імперію

Відновлення України 24 серпня 1991 року - найзначніша перемога українського народу, вважає Президент Віктор ЮЩЕНКО. На цьому він наголосив під час державного прийому з нагоди 18-ї річниці Незалежності, що відбувається на території Національного заповідника «Софія Київська».

«Відновлення нашої держави 24 серпня 1991 року - найзначніша перемога нашого народу. Вона не лише змінила хід української історії. Підірвавши комуністичну тоталітарну імперію, вона змінила обличчя всієї Європи і всього світу», - цитує В.ЮЩЕНКА президентська прес-служба.

«Ми вдячні Богові, що незалежність була утверджена саме нашим поколінням», - сказав Президент.

За його словами, у цей святковий день “Україна складає шану всім національним героям, державним діячам, духовним лідерам, митцям, ученим, мільйонам українських воїнів і борців, які у різні часи творили Україну”.

«Безумовно, це є наше соборне свято. Свято, що єднає і наш дух, і час, і всі рідні українські простори... Наш вибір - це європейська демократична цивілізація, до якої належимо за своєю сутністю, природою, цінності якої ми творили разом з іншими народами», - наголосив Глава держави.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що сьогодні, з відродженням рідної мови, культури, історичної правди зміцнюється єдина українська політична нація.

«Україна - велика і вічна. Я вірю у наше майбутнє. Я вірю в щасливу долю Українського народу, - сказав В.ЮЩЕНКО. - ...Слава нашій свободі і слава нашій державності!»

Урочисте прийняття традиційно проводиться до Дня Незалежності за участі представників української влади, громадських, релігійних та культурних діячів, акредитованих в Україні дипломатів.