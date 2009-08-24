Україна відзначає 18-ту річницю Незалежності

Сьогодні Українська держава відзначає 18-ту річницю Незалежності.

Цього дня 18 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

Сьогодні зранку у Софійському соборі Президент Віктор ЮЩЕНКО узяв участь у молитві за Україну та український народ.

О 10.00 на Хрещатику розпочався парад військ. У рамках цього заходу, о 10.20 заплановано виступ Президента зі зверненням до українського народу.

Заходи транслюються у прямому ефірі НТКУ,« 5 каналом», НРКУ та Всесвітньою службою «УТР».