Тимошенко доручила Мінпаливенерго десь знайти мільярд

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністрові палива і енергетики Юрію ПРОДАНУ залучити необхідний обсяг фінансового ресурсу для погашення заборгованості теплових енергогенеруючих компаній НАК «Енергетична компанія України» за відвантажену вугільну продукцію в обсягу 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення вона озвучила сьогодні під час круглого столу, присвяченого питанням розвитку вугільної галузі.

"Нам необхідно до кінця року знайти всі можливості, у тому числі і довгострокові кредити, і профінансувати все, що заборгував енергоринок, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до міністра.

Довідка УНІАН. За даними Мінпаливенерго, станом на 10 червня поточного року загальна заборгованість теплової генерації за відвантажене вугілля складала 1,152 млрд. грн. При цьому заборгованість за вугілля державних генкомпаній перед ДП «Вугілля України» досягла 639,9 млн. грн. Для розрахунків за вугільну продукцію генкомпанії вимушені залучати кредитні ресурси. З початку поточного року кредитний портфель теплової генерації збільшився на 2,047 млрд. грн.

На кінець червня на складах державних вуглевидобувних підприємств накопичилося 2 млн. тонн незатребуваного енергетичного вугілля. Запас вугілля на складах державних ТЕС досяг 3,43 млн. тонн. Заборгованість генкомпаній НАК «ЕКУ» за відвантажене вугілля станом на 12 червня складала 570,9 млн. грн.