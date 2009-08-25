Тимошенко образилась: вона - з відкритим серцем, а метпідприємства...

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО незадоволена діями профільних міністерств і асоціації «Укркокс», які привели до збільшення на 36% з початку року частки імпорту коксівного вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час круглого столу, присвяченого питанням розвитку вугільної галузі.

«Я думаю, що «Укркокс» зобов`язаний був перевірити, чому, коли у нас йде перевиробництво власного вугілля, чому в нас на 36% збільшилося імпортне вугілля. І це не пояснюється питаннями якості, тому що 36% – це додаткові об`єми імпорту. Просто потрібно сказати чесно, що наші металургійні підприємства покористувалися і нашою вітчизняною вугільною галуззю, як завжди, і поставили дуже низький рівень цін, але і, крім того, замість того щоб купувати наше вугілля, вони пішли демпінгувати в Росію. Це називається, що ми з відкритим серцем до них, а вони до нас ось з такою політикою», – сказала прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ заявив, що Міністерство економіки розробило проект постанови Кабміну про введення квотування на імпорт коксівного вугілля. Міністр не уточнив обсяги квотування, зазначивши, що їх планується ввести до кінця поточного року.

Він також повідомив, що, за даними Держзовнішінформу з початку року в Україну було імпортовано 1,235 млн. коксівного тонн вугілля. При цьому, зазначив міністр, ціна імпортного вугілля на 40-60% перевищує ціну вугільної продукції, запропонованої державними вугледобувними підприємствами.

За даними Мінвуглепрому, за 5 місяців ц.р. в Україну імпортовано 2,6 млн. тонн коксівного вугілля, що, за розрахунками асоціації «Укркокс», дорівнює 100% балансовій потребі вітчизняного ГМК на цей період. «Фактично, це витіснення українських виробників продукції, що коксується, і покладання їх збитків на бюджет держави», – відзначили в міністерстві.

На початку червня Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики запропонував ввести квотування на імпорт коксівного вугілля.