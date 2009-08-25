Янукович вже «обговорив» зміни Ющенка до Конституції
Лідер ПР провів брифінг у Макіївці
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що до президентського законопроекту про зміни до Конституції України не можна ставитися серйозно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Макіївці.
«Ставитися серйозно до цього документа, звичайно ж, не можна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
На його думку, Президент України Віктор ЮЩЕНКО виніс на громадське обговорення цей проект з однією метою: щоб напередодні президентських виборів зайвий раз нагадати про себе.
«Яка мета? Розуміючи, що починається президентська кампанія, можна сказати так – це одна з технологій, яка дає можливість Президентові прикувати якимсь чином на себе увагу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і висловив переконання, «що практичного сенсу ніякого від цього не буде».
В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що, по-перше, В.ЮЩЕНКО, «перш за все, має сам собі дати відповідь, навіщо він ініціював зміни до Конституції в 2004 році напередодні президентських виборів».
А, по-друге, за його словами, «якби у Президента В.ЮЩЕНКА на сьогоднішній день кредит довіри був би за 50% у населення України, до якого він звертається для обговорення цієї Конституції, це було б, звичайно, зрозуміло».