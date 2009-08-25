Тимошенко про телебачення та песимізм

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить українців скептично ставитися до критичної інформації на адресу уряду, яку розповсюджують деякі ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, звертаючись до жителів Рівненської області, що були присутні на церемонії відкриття руху на ділянці автодороги Київ-Чоп.

«Коли ви дивитеся українське телебачення, яке, на жаль, залишилося в руках тих великих приватних структур, які ними володіли і до 2004 року, тобто, до нашої з вами великої події – виборів нового Президента України, на жаль, ви можете відчути такий загальний суцільний песимізм, коли за що не візьмешся, яку кнопку каналу не включиш, там: «Ай, як погано в Україні, і як вона все летить у прірву». Я хочу вам сказати, що треба до цього ставитися абсолютно скептично», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що на сьогодні, за даними Держкомстату, вже протягом кількох місяців спостерігається поступове оздоровлення економіки України, і уряд зробить все можливе для того, щоб країна швидше вийшла з кризи.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на дії Національного банку України Кабінет міністрів впливати не може.