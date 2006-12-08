Червоненко може сказати ”честь маю” і послати всю українську політику на...

Як повідомило сьогодні видання Комерсант-Україна, у Запорізьку облпрокуратуру надійшло розпорядженнязабезпечити явку голови облдержадміністрації Євгена Червоненка в Генпрокуратуру.

Тим часом в існуванні відповідного розпорядження сумніваються як губернатор Червоненко, так і співробітники ГПУ.

"Ніяких повісток я не одержував. Якщо таке рішення й існує, мене воно не лякає, тому що я незабаром буду в Києві і сам хочу прийти в прокуратуру, щоб вирішити цей інцидент", - заявив губернатор.

"Схоже, що все це – елемент політичної боротьби секретаріату президента з Генпрокуратурою, а я – заручник цієї боротьби. У будь-якому випадку я ще не забув, що я менеджер, і в будь-який момент можу сказати "честь маю" і послати на х...р всю українську політику", – додав Червоненко.

У свою чергу в головному слідчому управлінні ГПУ заявили: "Та ні, не може такого бути. Йому могли направити повістку про виклик. Він же губернатор, він же не в розшуку. Ми викликаємо його повісткою, і на допити він з`являється".

Як відомо, 26 вересня співробітник управління держохорони не пропустив Червоненка в приймальню прем`єр-міністра, після чого губернатор нібито його вдарив.

10 листопада у відношенні Червоненка була порушена кримінальна справа за статтею про "насильство у відношенні співробітника правоохоронних органів, що знаходиться при виконанні службових обов`язків".

Українська правда