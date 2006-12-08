Генпрокуратура оголосила в розшук Червоненка

Як стало відомо, вчора до Запорізької обласної прокуратури надійшло розпорядження, підписане заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним.

Як повідомляє «КоммерсантЪ-Україна», у Запорізьку облпрокуратуру надійшла вказівка з ГПУ «визначити місцезнаходження пана Червоненка». Підставою для такої вказівки, як повідомляють джерела, послужило неодноразове ігнорування губернатором викликів для дачі показів у ГПУ.

«Ухвали про затримання немає. Є вказівка встановити його (Євгена Червоненка) місцезнаходження», – заявив начальник УМВС у Запорізькій області Віктор Ольховський.

Нагадаємо, що 26 вересня співробітник управління держохорони не пропустив Червоненка в приймальню прем`єр-міністра, після чого губернатор нібито його вдарив. 10 листопада відносно Євгена Червоненка було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 КК («насильство відносно співробітника правоохоронних органів, що знаходиться при виконанні службових обов`язків»).

Обком