Партія регіонів налаштована на конструктивну роботу в Севастополі

Партія регіонів і новообрана Севастопольська міська рада налаштовані на «абсолютно конструктивну» роботу з міською державною адміністрацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Севастополі новообраний голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ.

За його словами, «ми налаштовані на абсолютно конструктивну роботу з адміністрацією, тому що севастопольцям абсолютно не потрібні оті чвари, які існували між адміністрацією і радою попереднього скликання». В.САРАТОВ також додав, що «Партія регіонів і вся міська рада налаштовані на те, щоб серйозно підняти, якщо бажаєте, порядність міської ради. Ми налаштовані на те, щоб зробити максимальний облік усіх тих ресурсів, якими володіє місто: це земельні ресурси, комунальна власність». Він підкреслив, що депутатами будуть прописані «абсолютно чесні, прозорі алгоритми розпорядження цими ресурсами в інтересах кожного члена громади міста Севастополя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час роботи першої сесії Севастопольської міської ради п’ятого скликання за обрання В.САРАТОВА головою ради проголосувало 67 із 69 депутатів. Більшість депутатських мандатів - 45 із 75 - належить представникам Партії регіонів, яка має намір утворити коаліцію у міській раді з депутатами від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» і «Руського блоку».

За обрання В.САРАТОВА головою міськради голосували навіть депутати з блоку голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія ІВАНОВА «За Севастополь». Після цього він заявив, що сподівається на плідну співпрацю з новообраними депутатами міської ради.