Наша Україна закликає обговорити новий конституційний лад

Політична партія “Наша Україна” закликає партії та громадські організації приєднатися до громадського обговорення конституційної реформи. Про це йдеться у зверненні “Нашої України”, переданому УНІАН прес-службою партії.

У зверненні зазначається, що 25 серпня цього року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про винесення на всеукраїнське обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”».

«Наша Україна» переконана, що цей указ є “надважливим кроком на шляху встановлення в Україні нового конституційного ладу європейського зразка. Він має спиратися на громадську думку та волю народу, а не бути предметом таємних політичних домовленостей окремих політичних сил. Нова Конституція має ліквідувати розбалансованість та безвідповідальність влади, посилити захист прав і свобод громадян, розширити принципи народовладдя, відкрити шлях до політико-правового забезпечення системних реформ в Україні”.

Саме тому ідеологія Указу глави держави – звернутися до носія державного суверенітету та єдиного джерела влади в Україні – Українського народу. Його мета – забезпечення всебічного обговорення пропозицій щодо системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, наголошується в зверненні “Нашої України”.

Партія «Наша Україна» заявляє, що повністю поділяє позицію Президента В.ЮЩЕНКА – “лише конституційна реформа є ключовим і безальтернативним засобом наведення порядку та встановлення стабільності в державі”.

Як зазначається в зверненні, на підтримку президентського проекту змін до Конституції України, внесених на розгляд парламенту в березні поточного року, НСНУ провела широкомасштабне внутрішньопартійне та громадське обговорення конституційної реформи. “Сьогодні ми закликаємо усі політичні сили та громадські організації приєднатися до цього процесу, відповідально і з усією серйозністю поставитися до ініціативи глави держави. Лише широке всенародне обговорення нового суспільного договору надасть йому беззаперечної легітимності та авторитету, зробить дієвим основоположним документом в житі кожного громадянина і держави в цілому”, - наголошує “Наша Україна”.

НСНУ закликає українську громадськість “бути небайдужою до власного майбутнього, впливати на політичне життя та визначати власну долю не лише під час виборів, а проявляти активну громадську позицію щодня. І особливо сьогодні, коли ми всі потребуємо нового Основного Закону”.