Завтра в 12.00 Кость Бондаренко презентує ІА «Міст-Одеса»

У четвер, 27 серпня 2009 року, о 12.00 у прес-центрі Одеської філії Київського інституту проблем управління імені Горшеніна відбудеться відкриття інформаційного агентства «Міст-Одеса». В рамках відкриття ІА «Міст-Одеса» відбудеться прес-конференція директора Інституту Горшеніна, політолога Костя БОНДАРЕНКА.

Також 27 серпня о 14:00 в ІА «Міст-Одеса» відбудеться лекція К.БОНДАРЕНКА на тему: «Сучасна політична ситуація в Україні: основні тенденції» і майстер-клас шеф-редактора інтернет-порталу «Лівий берег» (www.lb.com.ua) Соні КОШКІНОЇ на тему: «Специфіка професійної діяльності журналіста в період передвиборної кампанії».

До участі запрошуються представники ЗМІ: головні редактори, керівники видань, редактори відділів політики. Участь – безкоштовна.

Наступного дня, 28 серпня, о 14.00 в інформагентстві «Міст-Одеса» відбудеться майстер-клас директора Інституту Горшеніна, шеф-редактора газети «Лівий берег» К.БОНДАРЕНКА на тему: «Сучасна політична ситуація в Україні: основні тенденції». До участі в майстер-класі запрошуються представники обласних ЗМІ: головні редактори, керівники обласних засобів масової інформації, редактори відділів політики обласних ЗМІ. Участь – безкоштовна.

Реєстрація учасників проходить до 18:00 27 серпня. Контакт для ЗМІ: 8 (048) 785-52-39, 8(048) 785-52-40.

Адреса Одеської філії Інституту Горшеніна та ІА «Міст-Одеса»: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 5.