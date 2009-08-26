Янукович обіцяє 1 вересня подарунок українському народу

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що наближення президентських виборів, нарешті, примусить усі політичні сили у Верховній Раді вже 1 вересня ухвалити зміни до Державного бюджету стосовно підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для найбідніших українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам, коментуючи мету і завдання фракції Партії регіонів на чергову сесію парламенту, яка розпочнеться 1 вересня.

«Ми маємо однозначну принципову позицію: те рішення, яке ми ухвалили, ми знаємо, що це є надія усього українського народу», - висловився В.ЯНУКОВИЧ стосовно важливості підвищення мінімальної зарплати і пенсій.

На думку політика, оскільки наближається президентська кампанія, то у політичних опонентів Партії регіонів немає іншого шляху, окрім прийняття позитивного рішення щодо цього.

«Я вже почув, як голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав про те, що є необхідність ухвалити цей закон – слава Богу, що нас підтримали», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і додав, що ПР не лише закликатиме, а й примушуватиме своїх колег по парламенту ухвалити таке рішення.

«Володимир Михайлович – досвідчений політик. Він розуміє, що мати іншу позицію не можна. Він побував у регіонах, почув і побачив настрої людей і, звичайно, зорієнтувався», - висловив своє бачення позиції В.ЛИТВИНА з питань підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також висловив сподівання, що інші політичні сили у Верховній Раді підтримають цей закон, і таким чином вже 1 вересня зроблять подарунок українському народу.

У зв’язку з чим В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що Партія регіонів вимагатиме розгляду цього законопроекту першим питанням у перший пленарний робочий день парламенту.