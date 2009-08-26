Каспаров: Росія на межі фінансового колапсу

13-й чемпіон світу з шахів, один з лідерів російської опозиції Гаррі КАСПАРОВ вважає, що Росія знаходиться на порозі фінансового колапсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КАСПАРОВ заявив у Севастополі, в інтерв`ю ТРК «Бриз». За його словами, «в 2000-му році, щойно ПУТІН прийшов до влади, ВВП Росії, її індустріальний індекс росли при 20 доларах за барель. Зараз, при 70-ти доларах за барель - а були начебто 9 років, коли все виглядало благополучно, стікалися фінансові ресурси - економіка стоїть на межі колапсу. Це результат їхнього правління».

На думку Г.КАСПАРОВА, «насправді, все зараз почало занепадати. Техногенні катастрофи - результат того, що нічого ж не зробили. Все радянське виснажується». Як додав він, «вже МЕДВЕДЄВ б`є на сполох, що потрібні нові технології. Які технології, хто робитиме технології в суспільстві, де свобода людей максимально обмежена?».

Крім того, як сказав Г.КАСПАРОВ, «масштаб крадіжки, який сьогодні демонструється в Росії, я думаю, жодна африканська країна, звісно, конкуренції не витримає». За його твердженням, «усі цифри показують, що вже давно капітал весь вивезений». Як стверджує Г.КАСПАРОВ, «московський бюджет зараз занепокоєний тим, як рятувати імперію пані БАТУРІНОЇ (БАТУРІНА - дружина мера Москви Юрія ЛУЖКОВА - УНІАН), і в кожному російському місті, в кожному російському регіоні одна й та ж ситуація: накопичені фінансові ресурси зараз використовуються не для допомоги людям, не для допомоги тим, кому треба по-справжньому допомагати, а для того, щоб зберігати ось ці неефективні, громіздкі, забюрократизовані структури, які нічого іншого, окрім як паразитувати на радянському спадку, не можуть».