Ющенко каже, що Верховна Рада його не зупинить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що питання проведення референдуму щодо оновлення Конституції України буде вирішено, якщо з’явиться відповідна ініціатива в ході всеукраїнського обговорення.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю газетам «Україна молода», «День» та «Дело».

“Якщо після всенародного обговорення і узагальнення пропозицій виникне ініціатива щодо загальнонаціонального референдуму, це питання буде вирішено”, - підкреслив глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, у формуванні змін та доповнень до Конституції України надзвичайно важливо врахувати позицію громадян із ключових і принципових положень.

Він наголосив, що саме така мета спонукала його ініціювати всенародне обговорення запропонованого ним проекту Конституції. «Я не нав’язую народу України свій варіант Конституції. Я шукаю серед нього партнерів. Я звертаюся до народу», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Всенародне обговорення – це єдиний спосіб показати, що громадяни – автори Конституції. Не давайте в руки політикам можливість без згоди людей формувати погляди на зміни і доповнення до Конституції. Ви повинні бути авторами Конституції», – підкреслив В.ЮЩЕНКО і додав, що готовий прислухатися до думки людей, удосконалити проект, внести те, що громадяни вважають принциповим для Основного закону.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що парламент за півроку перебування президентського проекту Конституції у стінах Верховної Ради, насамперед, через позицію БЮТ і Партії регіонів, не спромігся його розглянути і направити до Конституційного Суду для відповідних висновків, і, «на жаль, він у парламенті ігнорується».

Відтак, за словами Президента, діючи виключно у рамках закону, він ініціював всенародне обговорення проекту. «Я хочу діяти абсолютно коректно і законно. З одного боку – я апелюю до парламенту... виконати свою місію у цьому питанні. Якщо ви цього робити не хочете, мене ваша поведінка не зупинить: я абсолютно законно звертаюся до людей, до виборців і прошу обговорити цей законопроект, який я приніс у парламент», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Сьогодні ми маємо таку ситуацію, що комбінація інтересів (прем’єр-міністра України Юлії) ТИМОШЕНКО і (лідера опозиції Віктора) ЯНУКОВИЧА може легко призвести до того, що поза спиною людей за сім місяців... буде сформовано таку Конституцію, яка погубить українську демократію», – додав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави вкотре підкреслив, що Конституція України потребує оновлення, і важлива роль у цьому процесі належить суспільству. За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні своїм завданням він бачить спонукати людей і владу в рамках чинної Конституції рухати конституційний процес.

Президент, окрім того, наголосив, що політичні сили повинні висловитися щодо змін до Конституції ще до початку президентської виборчої кампанії. Основний закон, наголосив В.ЮЩЕНКО, не повинен писатися «під вибори, під того чи іншого кандидата, політичну силу».