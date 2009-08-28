Литвин відвідає Донецьку область

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у суботу відвідає з робочою поїздкою Донецьку область.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Відповідно до програми перебування, голова Верховної Ради у Горлівці візьме участь в урочистій ході за участю трудових і творчих колективів, присвяченій 230-річчю міста, у місті Соледар відвідає соляну шахту і візьме участь в урочистому богослужінні у підземній церкві.

У Донецьку В.ЛИТВИН візьме участь в урочистому зібранні, присвяченому 140-річчю міста, та проведе зустріч зі студентами та викладачами Донецького юридичного інституту.

В.ЛИТВИН також візьме участь в урочистому відкритті стадіону ,,Донбас Арена" та здійснить записи інтерв’ю для місцевих телеканалів.