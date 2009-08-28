Президент Литви різко розкритикувала «Північний потік»

Новообраний Президент Литви, колишній комісар ЄС з питань бюджету і фінансів Даля ГРІБАУСКАЙТЕ різко розкритикувала проект «Північний потік», метою якого є будівництво газопроводу для подачі російського газу до Німеччини в обхід України, повідомляє інтернет-видання Європейського Союзу EurActiv.

Під час своєї прес-конференції в Європейському Парламенті, відповідаючи на питання, чи вважає вона проект «Північний потік» пріоритетним для ЄС, Президент Литви заявила: «Я вперше чую, що цей проект є пріоритетним для ЄС».

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ зазначила, що «Північний потік» жодним чином і ніколи не одержував фінансової підтримки від ЄС, тому неможливо його розглядати як пріоритетний проект. Крім того, вона додала, що Литва, враховуючи питання охорони навколишнього середовища, пов`язані з будівництвом нового газопроводу, «була б щаслива, якби цей проект взагалі було знято з порядку денного».

Присутній на прес-конференції екс-прем`єр-міністр Польщі, голова Європейського Парламенту Єжі БУЗЕК заявив, що розділяє точку зору литовського Президента «на 100%».

Довідка УНІАН. Газопровід «Північний потік», як передбачається, має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF. Передбачувана вартість будівництва газопроводу перевищує 7,4 млрд. євро.