Тимошенко поїхала на схід

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенною робочою поїздкою до Луганської та Донецької областей.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, сьогодні під час робочого візиту до Луганщини Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з роботою Механізованого комплексу з видобутку вугілля, а також візьме участь в урочистих зборах у місті Ровеньки та селищі Пролетарське, присвячених Дню шахтаря, де вручить нагороди передовикам вугільної промисловості.

Прем’єр-міністр також відвідає родину шахтаря – Героя соціалістичної праці Миколи СКРИПНИКА та виступить перед мешканцями Луганська. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у заходах, присвячених відкриттю бюсту Герою соціалістичної праці та Герою України Володимиру МУРЗЕНКУ.

В суботу, 29 серпня, під час робочої поїздки до Донецької області глава уряду ознайомиться з роботою відокремленого підрозділу „Шахта ім. В. Бажанова” ДП „Макіїввугілля” (Макіївка), де привітає трудовий колектив з професійним святом – Днем шахтаря, та з роботою ДП „Петровський завод вугільного машинобудування” (Донецьк), де огляне зразки продукції, призначені для створення безпечних умов праці шахтарів.

Ю.ТИМОШЕНКО також відвідає Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, де ознайомиться з експонатами виставки гірничорятувального обладнання для ліквідації аварій на шахтах і нагородить кращих гірничорятувальників. Прем’єр-міністр також відвідає Свято-Варваринську каплицю, де помолиться за здоров`я шахтарів.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у заходах з відкриття стадіону „Донбас Арена”, який здається в експлуатацію в рамках підготовки України до чемпіонату Європи з футболу 2012.