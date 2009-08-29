Яценюк: ми маємо зробити вугільну галузь ефективною

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для ефективної роботи вуглевидобувної галузі потрібне формування ринкових цін на вугілля й прозорий розподіл бюджетних дотацій.

Про це він сказав у Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, за статистичним даними, обсяг видобутку вугілля, порівняно з 1991 роком, скоротився у 2,5 рази, що свідчить про неефективну політику уряду в цій галузі.

За його словами, «Україна - шоста у світі країна за обсягом запасів вугілля”. “Вугілля є основним ресурсом енергетичної незалежності держави. Ми маємо зробити вугільну галузь ефективною», - додав лідер «Фронту змін».

При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вугільна галузь не може бути ефективною, якщо шахти державної і приватної форм власності поставлено в нерівні умови на ринку. Він наголосив, що необхідно найперше зробити прозорою процедуру розподілу бюджетних дотації, а також формувати реальні ринкові ціни на вугілля.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що для стабілізації ситуації у вугільній галузі потрібне гарантоване соціальне забезпечення працівників шахт, особливо в умовах скорочення робочих місць.