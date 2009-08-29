Яценюк: ми маємо зробити вугільну галузь ефективною
Лідер "Фронту змін" згадав 1991 рік
Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для ефективної роботи вуглевидобувної галузі потрібне формування ринкових цін на вугілля й прозорий розподіл бюджетних дотацій.
Про це він сказав у Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, за статистичним даними, обсяг видобутку вугілля, порівняно з 1991 роком, скоротився у 2,5 рази, що свідчить про неефективну політику уряду в цій галузі.
За його словами, «Україна - шоста у світі країна за обсягом запасів вугілля”. “Вугілля є основним ресурсом енергетичної незалежності держави. Ми маємо зробити вугільну галузь ефективною», - додав лідер «Фронту змін».
При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вугільна галузь не може бути ефективною, якщо шахти державної і приватної форм власності поставлено в нерівні умови на ринку. Він наголосив, що необхідно найперше зробити прозорою процедуру розподілу бюджетних дотації, а також формувати реальні ринкові ціни на вугілля.
А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що для стабілізації ситуації у вугільній галузі потрібне гарантоване соціальне забезпечення працівників шахт, особливо в умовах скорочення робочих місць.