Питання про пам'ятник Мазепі треба винести на референдум

У Полтаві у день президентських виборів, 17 січня 2010 року, планується провести референдум щодо встановлення пам’ятника гетьману України Івану Мазепі.

Як передає кореспондент УНІАН, про такий намір депутатів міської ради у вечірньому ефірі телекомпанії «Місто» заявив міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

«Питання, на яке запропонують відповісти полтавчанам, стосуватиметься їхнього ставлення до ідеї спорудження в обласному центрі пам`ятника Івану Мазепі. Серед депутатів міськради є більш серйозна пропозиція: якщо ставити такий пам`ятник, то, перш за все, потрібно враховувати думку полтавчан. І депутати сьогодні - є вже такі пропозиції, які я повністю підтримую, - готові розглянути на найближчій сесії і винести питання про встановлення пам`ятника Мазепі на всенародне обговорення в Полтаві з подальшим проведенням референдуму. Я думаю, що буде правильно, чесно і прозоро, коли мешканці нашого міста в результаті опитування або підтвердять, або відхилять пропозицію про встановлення пам`ятника. І ми тоді, грунтуючись на точці зору мешканців міста, розберемося - хто дійсно патріот нашого міста і нашої країни», - заявив мер.

За словами А.МАТКОВСЬКОГО, для проведення опитування міська рада запросить соціологічні служби, а проведення референдуму, для економії коштів, призначать у день голосування на президентських виборах, для чого створять спеціальну комісію.

А.МАТКОВСЬКИЙ висловив упевненість, що міськрада має законне право провести у місті референдум, щоб дізнатися думку полтавців і прийняти на підставі його результатів рішення про долю пам`ятника гетьману.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував мерію Полтави за зволікання з установкою пам`ятника гетьману Івану Мазепі і заявив, що вважає причиною цього «прояв малоросійства».