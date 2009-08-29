Тимошенко обіцяє почати давати гроші вже з понеділка

Уряд забезпечить фінансування програми з технічного переоснащення всіх шахт України на безпечну систему УТАС до середини наступного року.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час відвідання „Шахти ім. В. М. Бажанова” державного підприємства „Макіїввугілля”, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Прем’єр-міністр запевнила, що системою УТАС будуть оснащені всі без винятку вугільні підприємства країни.

За її словами, уряд вже в бюджеті цього року виділив 100 млн. гривень на фінансуванні цієї програми. «Вже з понеділка я почну ці фінансові ресурси виділяти, щоб до середини 2010 року ми поставили крапку і сказали: Кожна шахта України має УТАС», - наголосила прем’єр.