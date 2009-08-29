Литвин: Донбас для України – це рівнозначно тому, що США для світу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН привітав донеччан зі 140-річчям міста і Днем шахтаря.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ВРУ.

«У цей день я хочу висловити особливі слова вдячності багатьом поколінням людей, які створювали прекрасне місто, які захищали його, відбудовували і знову будували, розвивали і робили все для того, щоб у нас були підстави пишатися Донецьком, - сказав В.ЛИТВИН. - На мій погляд, Донбас для України – це рівнозначно тому, що Сполучені Штати для світу по обсягах, впливу, авторитету та силі».

За словами Голови ВР, головною характеристикою міста є «ґрунтовність та робота на результат». В.ЛИТВИН висловив впевненість, що «багато у чому Україна приростатиме Донбасом» за рахунок колосальних можливостей регіону, перш за все, за рахунок людей, їхнього інтелекту, досвіду, знань, толерантності. «Це те, що вкрай необхідне всі нам», - зазначив він.

В.ЛИТВИН вручив відзнаки Верховної Ради України освітянам, представникам різних галузей народного господарства та науково-технічної інтелігенції.

Міський голова Донецька подарував В.ЛИТВИНУ символічний ключ від міста.