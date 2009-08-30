Житомирський губернатор попереджає про масові акції протесту

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА не виключає проведення масових акцій протесту під стінами "Житомиробленерго" через відключення боржників від електропостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЗАБЕЛА заявив, коментуючи ситуацію з відключенням від енергопостачання в області деяких спецустанов, військових частин, періодичного відключення Житомирського водоканалу та інших боржників.

"На колегії ОДА 27 серпня виступив мер Бердичева Василь МАЗУР, який скаржився на напруження ситуації в місті через відключення від електроенергії за борги однієї із спецустанов", - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

За його словами, "деякі обленерго вже стали державою у державі".

При цьому Ю.ЗАБЕЛА застеріг керівництво "Житомиробленерго", що згадані дії з відключення боржників можуть викликати соціальну напругу у регіоні.

"Не забувайте, що ми можемо й протестувальників привести до вас під стіни ",- сказав Ю.ЗАБЕЛА, звертаючись до керівників "Житомиробленерго".

Він також висловив обурення фактами періодичного відключення Житомирського водоканалу від електроенергії за борги, які, за його словами, "є поточними й незначними, а серйозної заборгованості немає, як і немає підстав для такого відключення".

При цьому голова Житомирської ОДА пообіцяв винести згадану проблему на розгляд сесії Житомирської облради, яку заплановано на 8 вересня.

"Що ж ви робите, поприватизовували свого часу об’єкти, які ніхто у цивілізованому світі не приватизовує?", - запитав Ю.ЗАБЕЛА, звертаючись до керівництва "Житомиобленерго".

Водночас у "Житомиробленерго" прокоментували УНІАН, що згадані відключення є вмотивованою необхідністю, пов’язаною з нагальною потребою для компанії вчасно розраховуватися за отримані енергоносії з постачальниками.