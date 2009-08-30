Литвин пропонує нардепам перед початком роботи ВР провітрити мізки

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував депутатам перед початком роботи парламенту спуститися в соляну шахту.

Про це він сказав на міні-брифінгу, перебуваючи в соляній шахті міста Соледар.

«Треба завести в соляну шахту депутатів, тут добре дихається, і є можливість провітрити мізки», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він додав: «А якщо серйозно, сьогодні завдання номер один – це забезпечити працездатність Ради і ухвалити бюджет».

За словами спікера, злагодженість роботи Верховної Ради залежить від нього і від двох фракцій у парламенті – Партії регіонів і БЮТ. «Від мене залежить і від двох фракцій – Партії регіонів і БЮТ. Я думаю, що залежить від відчуття відповідальності і від того, що при такому підході будь-яке перевантаження парламенту нічого не дасть. І залежить від розуміння того, що переможець (на президентських виборах – УНІАН) захоче розігнати цю Верховну Раду. І я думаю, що відсотків п`ятдесят присутніх туди не потраплять», - пояснив В.ЛИТВИН.

На думку спікера, окрім політичної відповідальності і державної позиції, у депутатів повинен «спрацювати інстинкт самозбереження», а для цього потрібно просто працювати.

В.ЛИТВИН підкреслив, що передвиборчою президентською кампанією можна займатися в неробочий час, і до самих виборів має відбутися ще вісім тижнів пленарної роботи, і «ці 32 дні в парламенті потрібно відпрацювати».