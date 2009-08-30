Янукович передав низький уклін батькам Ахметова

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ передав низький уклін батькам президента ФК «Шахтар» Рината АХМЕТОВА.

Про це він сказав вчора, виступаючи в Донецьку на церемонії відкриття стадіону «Донбас Арена».

В.Янукович розповів про дитинство Р.Ахметова, коли той з батьком ходив на футбол: «Я знаю, що багато шахтарських дітей ходили на центральний стадіон «Шахтар», їх водили батьки за руку. Тих, у кого не було квитка, з терикону шахти ім.Горького дивилися футбол. Таким підлітком був Ринат АХМЕТОВ». При цьому він уточнив, що Р.Ахметов, «як і багато хлопчаків, ходив з батьком, з шахтарем-професіоналом, гірським інженером, гірським майстром шахти «Жовтнева».

«А їх мама Надія Олександрівна разом з Леонідом Олексійовичем виховували двох синів – Ігоря, шахтаря, який багато років пропрацював в шахті, та Рината, ім`я якого сьогодні знає не тільки Донбас, Україна, я думаю, і світ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що саме сьогодні з ім`ям Р.Ахметова «пов`язаний розвиток футболу в Донбасі, саме з його ім`ям пов`язаний розвиток економіки».

Звертаючись до президента ФК «Шахтар» В. ЯНУКОВИЧ передав свою подяку йому і його батькам: «Тому я хочу щиро, Ринате, від всіх уболівальників футболу, від усіх, хто любить спорт більше, ніж гроші, сказати тобі величезне спасибі і низький уклін твоїм батькам».