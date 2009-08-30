Янукович передав низький уклін батькам Ахметова
Від тих, хто любить спорт більше, ніж гроші
Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ передав низький уклін батькам президента ФК «Шахтар» Рината АХМЕТОВА.
Про це він сказав вчора, виступаючи в Донецьку на церемонії відкриття стадіону «Донбас Арена».
В.Янукович розповів про дитинство Р.Ахметова, коли той з батьком ходив на футбол: «Я знаю, що багато шахтарських дітей ходили на центральний стадіон «Шахтар», їх водили батьки за руку. Тих, у кого не було квитка, з терикону шахти ім.Горького дивилися футбол. Таким підлітком був Ринат АХМЕТОВ». При цьому він уточнив, що Р.Ахметов, «як і багато хлопчаків, ходив з батьком, з шахтарем-професіоналом, гірським інженером, гірським майстром шахти «Жовтнева».
«А їх мама Надія Олександрівна разом з Леонідом Олексійовичем виховували двох синів – Ігоря, шахтаря, який багато років пропрацював в шахті, та Рината, ім`я якого сьогодні знає не тільки Донбас, Україна, я думаю, і світ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що саме сьогодні з ім`ям Р.Ахметова «пов`язаний розвиток футболу в Донбасі, саме з його ім`ям пов`язаний розвиток економіки».
Звертаючись до президента ФК «Шахтар» В. ЯНУКОВИЧ передав свою подяку йому і його батькам: «Тому я хочу щиро, Ринате, від всіх уболівальників футболу, від усіх, хто любить спорт більше, ніж гроші, сказати тобі величезне спасибі і низький уклін твоїм батькам».