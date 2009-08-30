Ющенко привітав Лукашенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА з 55-річним ювілеєм.

«Ваша діяльність є яскравим прикладом перебудови молодої держави і зміцнення її суверенітету», - йдеться в поздоровленні, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України.

«Переконаний, що у цей нелегкий час Ваша життєва енергія і багаторічний досвід керівника країни допоможуть вдало протистояти викликам світової економічної кризи і сприятимуть всебічному розвитку і зміцненню взаємовигідних українсько-білоруських відносин», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

Він побажав О.ЛУКАШЕНКУ міцного здоров`я, довголіття і успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому білоруському народу – злагоди і процвітання.