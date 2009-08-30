Янукович назвав чорним піаром заяву Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ назвав «чорним піаром» заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що він незаконно займає урядову резиденцію «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив вчора у Донецьку на зустрічі з журналістами після завершення церемонії відкриття стадіону «Донбас Арена».

«Ви знаєте, я думаю, що ви це все розумієте, і думаю, що це розуміють всі наші виборці, що зараз початок виборчої кампанії, і наші опоненти шукатимуть методи, як з нами боротися. Один з методів - це «чорний піар», - сказав голова Партії регіонів. Він пояснив: «Коли говорять, наприклад, про мою резиденцію. Але яка резиденція, якщо це не резиденція, це звичайний будинок. Можна будинок 600 кв. метрів загальної площі назвати резиденцією? Тим більше, я його практично сам реконструював».

«Жодних там ознак резиденції і близько немає, а назвали резиденцією, ну хай так буде», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо повернення у державну власність урядової резиденції «Межигір’я».

За словами прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, на засіданні уряду було затверджено план спільних дій Міністерства юстиції, МВС та інших органів державного управління щодо повернення державі міжурядової резиденції «Межигір’я». «Це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького. Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – це не зійде з рук».

27 серпня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає у приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».