Яценюк привітав Ахметова
12:55, 30 серпня 2009Політика
1232 0
З відкриттям стадіону «Донбас Арена»
Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК привітав президента футбольного клубу «Шахтар» Ріната АХМЕТОВА із відкриттям стадіону «Донбас Арена».
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК учора разом із десятками тисяч українців відвідав церемонію відкриття у Донецьку стадіону «Донбас Арена».
А.ЯЦЕНЮК спостерігав за святом «як звичайний глядач, із загального сектора в зоні D разом з керівником Донецької обласної організації «Фронту змін» Мариною ПАЛЬЧИК».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter