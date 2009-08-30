Яценюк привітав Ахметова

З відкриттям стадіону «Донбас Арена»

Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК привітав президента футбольного клубу «Шахтар» Ріната АХМЕТОВА із відкриттям стадіону «Донбас Арена». Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК учора разом із десятками тисяч українців відвідав церемонію відкриття у Донецьку стадіону «Донбас Арена». А.ЯЦЕНЮК спостерігав за святом «як звичайний глядач, із загального сектора в зоні D разом з керівником Донецької обласної організації «Фронту змін» Мариною ПАЛЬЧИК».

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