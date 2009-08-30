Експерти підрахували збитки від світової кризи
Кажуть: знали, що багато, але щоб так...
Експерти спробували знайти відповідь на запитання, скільки коштує глобальна фінансова криза. За їх розрахунками, втрати світової економіки становитимуть 10,5 трильйонів доларів, повідомляє газета Die Welt.
"Ми припускали, що криза обійдеться в гігантську суму, але підсумки розрахунків нас просто вразили", - заявив виданню головний економіст Commerzbank Йорг Кремер. Це означає, додав він, що в середньому кожен житель планети втратив більше 1500 доларів.
У банківській системі втрати склали 1,6 трильйона доларів. В результаті іпотечної кризи і падіння вартості житлових будинків тільки в США і Великій Британії втрати склали 4,65 трильйона доларів. Що стосується Німеччини, то втрати її народного господарства в результаті кризи оцінюються в 237 мільярдів доларів.
Незважаючи на можливе зростання втрат найближчим часом, експерти з оптимізмом дивляться в майбутнє. Економічний спад призупинено, вважає Кремер. Вартість житлових будинків у США припинила знижуватися, банки одержали "свіжий капітал" у розмірі 1,3 трильйони доларів. Криза ще не минула, але її гострота помітно знизилася.