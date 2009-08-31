Путін обговорить з Тимошенко відносини Росії та України

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін під час робочого візиту до Польщі обговорить з прем`єром України Юлією Тимошенко ситуацію в російсько-українських відносинах, у тому числі й газові питання, повідомив журналістам заступник голови апарату уряду РФ Юрій Ушаков.

В.Путін 1 вересня візьме участь в міжнародних заходах у Гданську, присвячених 70-річчю початку Другої світової війни. На зустріч в Гданську запрошені керівники багатьох європейських країн.

"Після переговорів з Туском (Дональд Туск - голова уряду Польщі. - Прим.) прем`єр-міністр РФ проведе переговори з головою уряду України Юлією Тимошенко. Там буде багато тем, в тому числі й газова, й ситуація в Україні, і ситуація в російсько-українських відносинах, практичні аспекти співпраці... Питання про надання Росією кредиту Україні, можливо, обговорюватиметься, але поки складно про це говорити", - цитує Ушакова РІА "Новости".