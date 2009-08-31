Тимошенко готує великий переділ господарства Президента

Кабмін має намір передати собі в управління об`єкти, якими зараз керує Держуправління справами при Президентові, пише ДЄЛО.

Цього тижня в Криму почне роботу міжвідомча комісія з перевірки курортних комплексів, а також інших об`єктів, які закріплені за Державним управлінням справами при президентові України. Таке доручення було видане урядом на останньому засіданні Кабміну. При цьому перевірка торкнеться всіх без виключення об`єктів Держуправління не тільки в Криму, але і по всій території України і за кордоном (у Росії також розташовано кілька санаторіїв, що належать нашій державі). Про це повідомив «ДЄЛУ» урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Юрій Сухов. Протягом трьох місяців (до початку листопада) ревізори мають перевірити не тільки цілісність майна, але також і незмінність форм власності рухомого і нерухомого майна Держуправління справами, яким керує Ігор Тарасюк.

Згідно розпорядження Кабміну, очолить ревізію глава КРУ Микола Сивульський.

За масштабною перевіркою, ініційованою урядом, зауважує видання, стоїть не тільки прагнення встановити, яку спадщину залишить господарська структура голови держави наступному президентові. Уряд має намір забрати більшість об`єктів, які зараз перебувають на балансі Держуправління справами, собі.