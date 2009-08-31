Путін визначився, про що завтра говоритиме з Тимошенко

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін в ході робочого візиту до Польщі обговорить з прем`єром України Юлією Тимошенко ситуацію в російсько-українських відносинах, у тому числі і газові питання, повідомив журналістів заступник голови апарату уряду РФ Юрій Ушаков. "Після переговорів з Туском прем`єр-міністр РФ проведе переговори з главою уряду України Юлією Тимошенко. Там буде багато тем, у тому числі і газова, і ситуація на Україні, і ситуація в російсько-українських відносинах, практичні аспекти співпраці... Питання про надання Росією кредиту Україні, можливо, обговорюватиметься, але поки складно про це говорити", - сказав Ушаков.

Путін 1 вересня візьме участь в міжнародних заходах в Гданську, присвячених 70-річчю початку Другої світової війни, повідомляють РІА новості. На зустріч в Гданську запрошені керівники багатьох європейських країн. У Путіна заплановані зустрічі з прем`єрами Польщі, України, Нідерландів, Болгарії, Фінляндії, Словенії і Хорватії.