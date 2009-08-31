БЮТ ініціює позачергове засідання ВР

11:45, 31 серпня 2009
Політика
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Зареєстрували 41 законопроект

 Фракція БЮТ пропонує 4 вересня провести позачергове засідання Верховної Ради з питань повноважень органів місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, у парламенті з цього питання вже зареєстровано 41 законопроект.

Як сказав І.КИРИЛЕНКО, на сьогодні уже всім зрозуміло, що органи місцевого самоврядування повинні мати більше повноважень. «У зв’язку з цим ми пропонуємо провести у п’ятницю позачергове засідання, щоб розглянути виключно питання місцевого самоврядування», - сказав лідер фракції БЮТ.

Він зауважив, що необхідну кількість підписів депутатів для проведення позачергового засідання уже сьогодні буде передано керівництву парламенту.

 

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