БЮТ ініціює позачергове засідання ВР

Фракція БЮТ пропонує 4 вересня провести позачергове засідання Верховної Ради з питань повноважень органів місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, у парламенті з цього питання вже зареєстровано 41 законопроект.

Як сказав І.КИРИЛЕНКО, на сьогодні уже всім зрозуміло, що органи місцевого самоврядування повинні мати більше повноважень. «У зв’язку з цим ми пропонуємо провести у п’ятницю позачергове засідання, щоб розглянути виключно питання місцевого самоврядування», - сказав лідер фракції БЮТ.

Він зауважив, що необхідну кількість підписів депутатів для проведення позачергового засідання уже сьогодні буде передано керівництву парламенту.