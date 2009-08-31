Янукович нагадав Тимошенко, що вона обіцяла йому підтримку

Фракція Партії регіонів наполягає на розгляді в парламенті завтра першочергово питання про підвищення соціальних стандартів.

Про це заявив на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту лідер фракції ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, завтрашнє засідання має розпочатися з розгляду питань, що стосуються «соціальних стандартів». Він нагадав, що при завершенні минулої сесії представники коаліції пообіцяли, що після доопрацювання дане питання «буде підтримане» в парламенті.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що фракція наполягає на підвищенні з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 1500 гривень та мінімальних пенсій до 1300 гривень. Він наголосив також, що фракція наполягає на звіті уряду в парламенті за використання коштів Міжнародного валютного фонду та щодо виконання бюджету в поточному році.

Також лідер Партії регіонів наголошує на необхідності ухвалення рішення щодо скасування рішення про підвищення з 1 вересня цін на газ для населення.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності внесення змін до бюджету на поточний рік ще до прийняття бюджету на наступний рік.

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО наголосив на тому, що рішення про підвищення мінімальної заробітної плати має розглядатися в пакеті з питанням щодо накладення мораторію на підвищення цін на товари та послуги. За його словами, ці питання є взаємопов’язаними.