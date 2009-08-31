Литвин застерігає депутатів від сценарію: співаємо, виступаємо, блокуємо

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонуватиме парламенту на поточному тижні розглянути кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

За його словами, «не може тривати так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ».

За його словами, необхідно розглянути питання щодо призначення керівників центральних органів виконавчої влади.

«Я буду пропонувати, щоб кадрові питання розглянули на цьому тижні», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він також вважає, що необхідно в сесійній залі розглядати законопроекти, які стосуються прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

За його словами, якщо йтиметься тільки про соціальні параметри до кінця року, то тоді стане зрозуміло, «що це передвиборчий хід».

На його переконання, необхідно при ухваленні рішення мати і прогнозні оцінки щодо стану економіки на 2010 рік, і виходячи з цього приймати рішення.

В.ЛИТВИН повідомив, що о 16 годині відбудеться засідання лідерів фракцій парламенту. За його словами, необхідно «щоб ми завтра мали прогнозований розвиток подій, бо відсутність домовленостей призведе до того, що ми заспіваємо (йдеться про виконання Гімну України під час відкриття п’ятої сесії парламенту – УНІАН), виступимо від фракцій, а потім отримаємо заблоковану Верховну Раду України».

Він додав, що необхідно «або працювати, або її (йдеться про ВР – УНІАН) треба буде розпускати». «Я думаю, що вона повинна працювати», - підкреслив В.ЛИТВИН.