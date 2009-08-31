Литвин не знає, що йому робити з «власним» депутатом

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН обіцяє звернутися до суду, якщо народні депутати-сумісники не подадуть заяви про складання з себе депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів щодо подальшої роботи в парламенті депутатів-сумісників Вадима ГРИВКОВСЬКОГО (Блок Литвина), Костянтина ЖЕВАГО (БЮТ) і Геннадія МОСКАЛЯ (НУ-НС).

В.ЛИТВИН нагадав, що Конституція забороняє депутатам суміщати роботу в парламенті з будь-якою іншою діяльністю, крім викладацької та наукової.

Коментуючи ситуацію що склалася навколо депутата В.ГРИВКОВСЬКОГО (УНІАН: В.ГРИВКОВСЬКИЙ є першим заступником директора держпідприємства «Укрзалізничпостач»), В.ЛИТВИН зауважив, що той декілька місяців тому написав заяву про складання депутатських повноважень і передав її на розгляд до Регламентного комітету ВР.

При цьому спікер наголосив, що сьогодні він отримав заяву, згідно з якою В.ГРИВКОВСЬКИЙ прийняв для себе рішення продовжувати роботу у Верховній Раді.

«Я звернувся до Регламентного комітету, звернувся до юридичного управління, щоб вони мені дали висновок, як я повинен діяти у цьому плані. Якщо буде суміщення, я одразу звернуся до суду», - сказав В.ЛИТВИН.

Те саме, за словами спікера, стосується й інших депутатів-сумісників.

«Якщо не буде відповідних заяв, тоді доведеться звертатися до Регламентного комітету, а потім до суду», - сказав він.