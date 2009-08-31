Тимошенко написала спеціальний лист Литвину

Уряд надіслав лист на ім`я голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, в якому просить ВР включити у порядок денний сесії невідкладні антикризові законопроекти, розроблені Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Ми звернулися зі спеціальним листом на ім`я голови ВР, в якому вказали, що разом із сільськими, селищними головами і разом з усією командою органів місцевого самоврядування за літо ми напрацювали 41 законопроект, який реформує всі напрями місцевого самоврядування – сіл, селищ і міст», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, фракція БЮТ запропонувала розглянути ці законопроекти на позачерговому засіданні сесії у п`ятницю, 4 вересня.

Прем`єр-міністр уточнила, що законопроекти стосуються змін принципів формування міжбюджетних відносин, врегулювання земельних питань, а також внесення змін до Конституції щодо виборів до органів самоврядування, а також скасування депутатських пільг.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд просить ВР виділити окремий день для розгляду 10 законопроектів, розроблених спільними зусиллями уряду і Всеукраїнської ради церков.

Крім того, глава уряду вважає за необхідне у невідкладному порядку розглянути ще 8 законопроектів, направлених на протидію таким явищам, як рейдерство, тіньова приватизація і тіньова схема банкрутства підприємств.

«Це 8 законопроектів, які, так чи інакше, упорядковують поводження з державною власністю», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що уряд розробив близько 20 законопроектів, направлених на впорядкування соціальних пільг.

«Уряд розробив і направив до ВР понад 300 законопроектів, і значна кількість цих законопроектів стосується стратегічних реформ, антикризової програми, яку уряд здійснює безперервно. Але у той час понад 230 законопроектів залишиться не розглянутими, не включеними до порядку денного, і це уповільнює стратегічні реформи в країні», - підкреслила прем‘єр-міністр.

На її думку, на черговій сесії Верховна Рада також повинна розглянути законопроект про внесення змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності, який вже був ухвалений у першому читанні і одержав позитивний висновок Конституційного Суду.

«Для того, щоб далі просуватися за процедурою скасування недоторканності з депутатів, необхідно ще раз проголосувати 226 голосами у Верховній Раді, остаточну редакцію вже з урахуванням зауважень Конституційного Суду, і після цього на наступній сесії ми зможемо проголосувати 300 голосами», - підкреслила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз підкреслила, що уряд направить до 15 вересня у Верховну Раду проект державного бюджету на 2010 рік.

«Не буде ні затримок, не буде ніяких інших проблем, тому що ми, по суті справи, рік готували цей проект бюджету, готували всі його складові, і ми вважаємо, що у ВР є всі підстави розглядати цей бюджет і приймати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.